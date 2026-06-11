ÆüËÜ±ß¤ÇÌó622²¯±ß°Ê¾å¤ò¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤«¡¡°Å¹æ»ñ»º¥µ¡¼¥Ó¥¹´ÉÍý¼Ô¤Î¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤ò¹ñºÝ¶¦Æ±ÁÜºº¤ÇÂáÊá¡¡
ÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤ÎÁÜººÅö¶É¤Ï¡¢¿ÈÂå¶âÍ×µá·¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡á¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Î»ñ¶âÀö¾ô¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°Å¹æ»ñ»º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ÉÍý¼Ô2¿Í¤ò¹ñºÝ¶¦Æ±ÁÜºº¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥í¥Ý¡¼¥ë¡á²¤½£·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤Ç¡¢6·î10Æü¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÉÔÀµ¤ËÆÀ¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¡ÖAudiA6¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë°Ü¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ç2022Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó622²¯±ß°Ê¾å¤Î¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Ç¤Ï¡¢6000¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÜµÒ³ÎÇ§¾ðÊó¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡ÖAudiA6¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄä»ß¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¥È¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±ÁÜºº¤Ë¤Ï·Ù»¡Ä£¤â²Ã¤ï¤ê¡¢³¤³°Åö¶É¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¡¼¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¸µ¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä»ñ¶â°ÜÅ¾¤Î¼ÂÂÖ¤òË½¤¯¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÌÀ¤·¡¢´Ø·¸¹ñ¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÁÜºº¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£