5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、11日発表の最新『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で、前週に続き2週連続でTOP10を独占しました。

嵐は、3月13日の北海道・札幌公演を皮切りに開催された『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を、5月31日に東京ドームで実施。

今回、TOP10入りした楽曲はいずれも同公演で披露された楽曲で、最終公演後の反響を受けて再生数が上昇。前週に続き、2週連続で同ランキングのTOP10を嵐の楽曲が独占しました。

前週1位を獲得した『感謝カンゲキ雨嵐』は、今週も再生数をさらに伸ばし、上昇率420.5％を記録し、2週連続で1位となりました。

2位は『マイガール』、3位は『Løve Rainbow』、4位『迷宮ラブソング』、5位『Monster』、6位『Believe』、7位『言葉より大切なもの』、8位『truth』、9位『Troublemaker』、10位『GUTS !』がランクインしました。

オリコン調べ（2026/6/15付）