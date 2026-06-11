サッカー元日本代表で解説者の福西崇史氏（49）が11日、NHK「FIFAワールドカップみんなで楽しもう！サッカーの祭典 開幕スペシャル」（後7・30）に生出演し、W杯北中米大会の開幕を目前にした日本代表の雰囲気について解説した。

大会は日本時間12日未明、メキシコシティーでのメキシコ−南アフリカで開幕。7月19日（同20日）の決勝まで、約5週間に及ぶ戦いの幕が切って落とされる。番組では、米テネシー州ナッシュビルで冒頭部分だけ公開された、日本代表の練習映像を放送した。左足のケガで別メニュー調整が続いていたMF遠藤航が全体練習へ部分的に合流。DF長友佑都は、日の丸がデザインされたヘッドバンドを付けて、気合満点の練習を行っていた。

1次リーグ初戦のオランダ戦（同15日）まで、1週間を切った。このタイミングでの調整について、福西氏は「まずコンディションの調整でしょうね。ちょっと休んだというか、少し調整してきた中で、ぐっと上げなければいけない状況でもある」と解説した。

メンタル面にも言及した。「気持ちの面で言うと、長友選手がハチマキを巻いたのも、周りが結構ピリピリするんですよ。現地に入ると。だからこそ、ああいうふうに和ませているのか、本当に必要なのか分からないけど…」。ジョークを挟みつつ、「ああいう方法も大事なところじゃないですか？」と推測していた。