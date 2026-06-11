俳優・上白石萌音（28）が妹・萌歌（26）との2ショットを公開。「美人姉妹」などの反響が寄せられている。

【映像】 上白石萌音の“激変”した姿や姉妹ショット

これまでInstagramで仕事現場での様子を発信してきた上白石。青髪ボブに“激変”した映画「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」のオフショットや、デコルテがあらわなドレス姿なども披露して話題になってきた。

妹・萌歌との2ショットに反響

2026年6月10日の更新では、「第51回菊田一夫演劇賞」を受賞したことを報告し、トロフィーを手に微笑む姿を公開。さらに、演劇大賞に輝いた「大地の子」に出演していた妹で俳優の上白石萌歌との2ショットも披露した。「菊田一夫演劇賞をちょうだいしました。『大地の子』の大賞ご受賞もとてもうれしくて！栗山さん（演出家）と奈緒さんと萌歌さんにあの場所で会えるなんて本当に幸せな日でした。幼い頃からきょうも変わらず演劇が大好きです。頂いた賞に恥じぬよう一層精進してまいります。ありがとうございました！」と感謝をつづっている。

この喜びの報告に俳優の浜辺美波、吉岡里帆、広瀬すずらが「いいね！」を付けて祝福したほか、ファンからも「おめでとうございます！美人姉妹」「2ショット アツい！」「お体を大切に。ますますのご活躍をお祈りします」など、お祝いのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）