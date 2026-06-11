前回王者として2026W杯へ臨むアルゼンチン代表だが、4年前からチーム力は上がっているのだろうか。分析サイト『The Analyst』は、チーム力の見極めが難しいと取り上げている。



今でもFWリオネル・メッシは健在で、GKエミリアーノ・マルティネスなど前回の優勝を知るベテランも多い。ただ、2022W杯以降ほとんど強豪国と試合を組んでいないのだ。



2023年は親善試合でパナマ（2-0）、キュラソー（7-0）、オーストラリア（2-0）、インドネシア（2-0）。続く2024年は親善試合でエルサルバドル（3-0）、コスタリカ（3-1）、エクアドル（1-0）、グアテマラ（4-1）と対戦。





この年はコパ・アメリカを制しているが、そこでもグループステージからカナダ（2-0）、チリ（1-0）、ペルー（2-0）、準々決勝でエクアドル（PK戦の末勝利）、準決勝でカナダ（2-0）、決勝でコロンビア（1-0）と、そこまで強豪との戦いが多いわけではない。昨年は親善試合でベネズエラ（1-0）、プエルトリコ（6-0）、アンゴラ（2-0）。今年はモーリタニア（2-1）、ザンビア（5-0）、そして今月に入ってからW杯への最終調整でホンジュラス（2-0）、アイスランド（3-0）と戦っている。本来は今年にEURO2024王者スペイン代表とのフィナリッシマを戦う予定だったが、中東情勢の影響で中止に。結果的に欧州強豪とのゲームが無く、これがW杯本番にどう影響してくるのか読みづらい。南米予選ではブラジルとも戦っているが、それでも強豪との戦いが少なすぎるか。