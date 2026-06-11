◆カーリング日本選手権 第５日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、ＳＣ軽井沢クに７―８で逆転負けして決勝トーナメント進出へ崖っぷちに立たされた。

４―４で迎えた第５Ｅは不利な先行だったが、相手のミスを誘って２点をスチールするとリードした。その後もじわじわと得点を重ね主導権を握ったかに思われたが、７―５で迎えた第９Ｅで１点をスチールされると第１０Ｅでも１点をスチールされ同点にされた。第１１エンドは有利な後攻だったにもかかわらず、吉村の最後のドローショットが決まらず１点をスチールされ敗れた。吉村は「ミスが出て、相手に先にいいポジションにずっと置かれ続けたので、すごく苦しい展開が後半も続いてしまった」と悔しそうだった。

これで１３日からの決勝トーナメント進出へ、１２日のグランディール戦は絶対に落とせない一戦となった。崖っぷちだが、昨年の日本代表決定戦でも、２連敗から逆王手をかけて代表を手にしているだけに、追い詰められれば追い詰められるほど勝負強さを発揮するベテランチームだ。「気持ちは全然、落ち込んでいない。毎回、この試合を勝ちにいくという強い気持ちでみんなやっているので、状態も気持ちを良くなってきている手応えはあるので、あとは思いっきりやるべきことに集中してやっていきたい」と前だけを見る。

大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。