◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人の森田駿哉投手が２番手で登板して４回１／３、８６球を投げて９安打３失点と試合は作った。

先発・田中将が２回を投げ５失点。森田は、０―５の３回から２番手で登板した。３回は無失点。４回は先頭から連打を浴びて二、三塁のピンチをつくるも、４番・マッカスカーを空振り三振に抑えるなど得点は許さなかった。

５回は、この回の先頭・佐藤に右翼線への二塁打を浴びるなど１死二、三塁としたが、９番・小深田が捕邪飛。１番・平良を遊ゴロに打ち取り、この回も無失点に抑えた。

しかし０―５のまま迎えた６回は、先頭から連打を浴びると、無死一、二塁で４番・マッカスカーにバックスクリーン右へ、３号３ランを被弾。続く５番・渡辺にも中前安打を浴びたが、後続は抑えた。

２―８の７回も続投。四球と安打で無死一、二塁としたが、７番・平良を捕邪飛に打ち取ったところで森田は降板。３番手・田和がマウンドに上がり、後続を抑えた。

森田は前回３日のオリックス戦（東京ドーム）で先発・戸郷が１４球で危険球退場となり、緊急登板。４回１／３を投げ３失点と試合をつくった。この日も、失点はあったものの、ロングリリーフとして、役割は果たし「とりあえず１人１人頑張ろうと思った。４イニング目にしっかりと打たれちゃったので。でもピンチでも粘れているところもあったので、そこはしっかり継続しながらなんとかもう１回２回と投げていけるようにしっかりと練習をしたい」と振り返った。

「とりあえず与えられているところでしっかりと抑えていきたいです」とまずは自分の役割を全うしつつ、アピールを続ける。