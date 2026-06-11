ボクシングの元世界王者でタレントのガッツ石松さんが、肺炎のため都内の病院で6月2日に亡くなったことが分かりました。76歳でした。プロボクサーやタレント、俳優などマルチに活動したガッツさんの活躍を振り返ります。

ガッツさんは、ボクサーとして1966年にプロデビュー。1974年には日本人として初のWBC世界ライト級チャンピオンに輝きました。左からつなぐ速い右を自ら「幻の右」と名付けて人気を博しました。プロ通算51戦31勝14敗6分。そして1979年3月に惜しまれながらも現役を引退しました。

プロボクサー引退後は、タレントとして活動。ユニークなキャラクターで多くのバラエティー番組に出演し、「OK牧場」という名言でお茶の間にも親しまれました。さらに歌手としてCDの発売をはじめ、『北の国から』シリーズや大河ドラマ『おんな太閤記』では俳優としても活躍。1990年公開の映画『カンバック』では、主演を務め、焼き鳥店を経営する元世界チャンピオンのボクサーが息子のために復帰する姿を描き、企画・製作・総指揮・脚本・監督・主演を務めました。

2024年に映画の舞台挨拶に登場した際には、「役者をやってますガッツ石松です。ボクシングを引退して第二の人生で芸能界で、誰もチャレンジしたことないです。いろんな波をこえて頑張って現在があります。ボクシングのおかげだと思います」とこれまでの歩みを振り返っていました。

プロボクサー、タレント、俳優、歌手とマルチに活躍してきたガッツ石松さん。葬儀については、遺族の意向により近親者のみで執り行われ、お別れの会等については未定だということです。

（6月11日放送『news every.』より）