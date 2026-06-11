2025年に還暦を迎えた俳優の本木雅弘さん（60）が10日、フォトブック発売を記念した写真展の内覧会に、撮影を担当した写真家の中村一弘さんと出席。若さの秘けつを聞かれ、本音を明かしました。

写真展には、京都やロンドンで撮影された姿や、中村さんが30年前に撮影したプライベート写真などが展示されています。

本木さんは、今回のフォトブックについて「還暦というタイミングがなければできなかったことなので。自分の中でも充実感はあります」とコメント。

また、「最初は記念用のポートレートを撮るつもりかなと思っていたんですけれども、かつての写真集を作って遊びながらロケーションを決めていく流れが楽しくなってきて。小さな冒険が始まって」ときっかけを話しました。

年齢を感じさせないビジュアルを維持し続ける本木さん。若さの秘けつを聞かれると、「やめてくださいよ！ 懸命にやっぱり化粧していて。これもいつやめるべきなのかっていうのもちょっと分からなくて」とし、「ものすごい老人の役とか、絶対今、普通にできると思うんですよ。だからなんか、ちょうどいい、それをさらす役が来れば、私ももうちょっと本当の意味の、自分がさらせるときが来るのかな。それが、この60代の中でできたらいいかなとは思っていますよ」と思いを明かしました。

（6月11日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）