調光サングラスが夏にぴったり◎ これから発売の「サングラス付き」注目雑誌2選
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を2つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖』（税込1740円）。付録として、「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース豪華3点セット」が付いてきます。
▼紫外線の量でレンズの色が変わる！ 着け外し不要の調光サングラス
紫外線の量に応じてレンズの色が自動で変化する「調光サングラス」は、屋外から室内への移動でもいちいち着け外しが不要なのが大きな魅力。レンズの色にかかわらずUVカット率99.9％を誇り、紫外線が最も強い夏の季節に大人の目元をしっかりガードしてくれます。サイズは高さ5.3×幅14.1cmで、使いやすいサイズ感も◎。
▼スイーツブランド「Fairycake Fair」とのコラボケース＆めがね拭き付き
今注目のスイーツブランド「Fairycake Fair」と初コラボした、愛らしいネコのデザインのケースとめがね拭きがセットになっています。ケースは横17×縦8cmで、持ち手の長さが約48cmとポーチとしても使いやすいサイズ感。めがね拭きは14.2×14.2cmと使いやすい大きさで、日常使いにぴったりの豪華3点セットです。
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号』（税込1780円）。付録として、「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が付いてきます。
▼コールマンコラボが進化して復活！今年らしいウェリントン型の調光サングラス
昨年アウトドアブランド「コールマン」とのコラボで好評を博したサングラスが、さらに進化して登場です。今年らしさもあり洗練された印象のウェリントン型フレームを採用し、ちょっとクリアな明るいブラウンカラーが顔まわりをパッと華やかに演出してくれます。サイズは幅14×高さ4.5cm（約）で、使いやすいサイズ感です。
▼レザー調の高級感あるケース＆大人可愛いめがねふき付きの豪華3点セット
サングラスに加え、型押しで立体的なコールマンのロゴをあしらったレザー調の高級感あるサングラスケース（約幅8×高さ18cm）と、ベビーピンクの生地にクリーム色のロゴがプリントされた大人可愛いめがねふき（約幅8×高さ8cm）もセットになった豪華な3点セットです。サングラスケースはサングラス以外の用途にも使えそうな汎用性の高さも魅力です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)
『大人のおしゃれ手帖』の「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース豪華3点セット」
宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖』（税込1740円）。付録として、「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース豪華3点セット」が付いてきます。
紫外線の量に応じてレンズの色が自動で変化する「調光サングラス」は、屋外から室内への移動でもいちいち着け外しが不要なのが大きな魅力。レンズの色にかかわらずUVカット率99.9％を誇り、紫外線が最も強い夏の季節に大人の目元をしっかりガードしてくれます。サイズは高さ5.3×幅14.1cmで、使いやすいサイズ感も◎。
▼スイーツブランド「Fairycake Fair」とのコラボケース＆めがね拭き付き
今注目のスイーツブランド「Fairycake Fair」と初コラボした、愛らしいネコのデザインのケースとめがね拭きがセットになっています。ケースは横17×縦8cmで、持ち手の長さが約48cmとポーチとしても使いやすいサイズ感。めがね拭きは14.2×14.2cmと使いやすい大きさで、日常使いにぴったりの豪華3点セットです。
『sweet 2026年7月号』の「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号』（税込1780円）。付録として、「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が付いてきます。
▼コールマンコラボが進化して復活！今年らしいウェリントン型の調光サングラス
昨年アウトドアブランド「コールマン」とのコラボで好評を博したサングラスが、さらに進化して登場です。今年らしさもあり洗練された印象のウェリントン型フレームを採用し、ちょっとクリアな明るいブラウンカラーが顔まわりをパッと華やかに演出してくれます。サイズは幅14×高さ4.5cm（約）で、使いやすいサイズ感です。
▼レザー調の高級感あるケース＆大人可愛いめがねふき付きの豪華3点セット
サングラスに加え、型押しで立体的なコールマンのロゴをあしらったレザー調の高級感あるサングラスケース（約幅8×高さ18cm）と、ベビーピンクの生地にクリーム色のロゴがプリントされた大人可愛いめがねふき（約幅8×高さ8cm）もセットになった豪華な3点セットです。サングラスケースはサングラス以外の用途にも使えそうな汎用性の高さも魅力です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)