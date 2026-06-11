◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔

カンザスシティー取材班は、オランダの公開練習に訪れた現地在住の３０人に「オランダ×日本 スコア予想」を実施。キャンプ地選出の縁もあり、スタンドをオレンジで染めた“オランダびいき”の来場者は、どんな結果を予想したのか。

アフロヘアを揺らすワッシムさんは「三笘と南野の不在は痛い。でも日本には久保がいる」と２―１での日本勝利に一票。サッカーマニアを自任するシェイブさんは「日本が勝つ。鎌田と後藤が決める」と代表歴の浅い後藤のことも把握。セルティックの大ファン・ソフィアさんは「勝ってほしいのはオランダ。でも大然はスーパー！」と目を輝かせ、前田の２得点による日本の白星を予想した。

結果は「日本勝利」が８人、「引き分け」が１０人、「オランダ勝利」が１２人。日本の強豪相手の勝負強さは米国までとどろいているようで、森保ジャパンは“完全アウェー”の地でも奮闘していた。（岡島 智哉）