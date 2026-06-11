◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が再昇格後初登板で１回２／３を無失点。「場面も場面だったので、いい感じでアドレナリンが出てくれた」と仕事を果たした。

出番は２―８の７回、１死一、二塁のピンチから。３番手として２番・黒川を外角１４８キロの直球で空振り三振、３番・辰己をシンカーで左飛に抑えた。２番手・森田の招いたピンチを救い「準備は基本的に変わらないですけど、（回途中の登板で）点を取られてしまうと、他の投手の防御率が上がってしまうので。自分が最大限やれることはやろう」と直球主体で楽天打線を止めた。イニングまたぎの８回も封じ、２奪三振１四球で役目を終えた。

開幕１軍スタートを切った早大出身の右腕。球団新人記録のデビューから１６試合連続無失点をマークするなど、５月３０日にリフレッシュ抹消されるまで２２登板で防御率１・４０と結果を残した。今回の仙台遠征で１軍に再合流し、１０日に則本と代わって出場登録されていた。