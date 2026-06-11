　日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）、生産者物価指数（PPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30
予想　22.0万件　前回　22.5万件（新規失業保険申請件数)
予想　178.6万件　前回　177.7万件（継続受給者数)

生産者物価指数（PPI）（5月）21:30
予想　0.7%　前回　1.4%（前月比)
予想　6.4%　前回　6.0%（前年比)
予想　0.5%　前回　1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　5.4%　前回　5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)