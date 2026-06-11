まもなく米新規失業保険申請件数、生産者物価指数PPIの発表
日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）、生産者物価指数（PPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30
予想 22.0万件 前回 22.5万件（新規失業保険申請件数)
予想 178.6万件 前回 177.7万件（継続受給者数)
生産者物価指数（PPI）（5月）21:30
予想 0.7% 前回 1.4%（前月比)
予想 6.4% 前回 6.0%（前年比)
予想 0.5% 前回 1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 5.4% 前回 5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30
予想 22.0万件 前回 22.5万件（新規失業保険申請件数)
予想 178.6万件 前回 177.7万件（継続受給者数)
生産者物価指数（PPI）（5月）21:30
予想 0.7% 前回 1.4%（前月比)
予想 6.4% 前回 6.0%（前年比)
予想 0.5% 前回 1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 5.4% 前回 5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)