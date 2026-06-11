全日本プロレスは11日、新宿FACEで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。

第1試合には世界ジュニアヘビー級王者の立花誠吾は小河彪と組んで挑戦者の田村男児は河野真幸と組んでタッグで対戦。18日の後楽園大会までの最後の前哨戦は立花と田村が先発した。田村がヘッドロック、ショルダーアタックで王者を圧倒。王者もアームホイップなどで対抗する。

5分すぎ、再び激突。立花がエルボーなどを見せると田村は脳天砕き、エルボーで倒す。10分すぎ、さらにヒートアップ。エルボーにパンチと胸板に打ち込む。ローリングエルボーを田村がラリアットで返すも12分13秒、田村のラ・マヒストラルを立花がうまく潰してエビ固めで最後の前哨戦に勝利した。「15回の前哨戦やっと終わった。実質、挑戦表明した日入れたら、あの時負けたから8勝8敗だ。こんなきれいにいくとはな。6月18日に俺たちにしかできないタイトル戦やろうぜ」とマイクを渡すと田村は「やろう、盛り上がっていくぞ」と返した。

バックステージでは立花は「気持ちのいい終わり方だな。俺個人として立花誠吾というプロレスラーとして今世界ジュニアのベルトを落とすわけにはいかない。何度も防衛して、すげータイトル戦やって、もっともっとプロレス界をもっともっと広めないといけない。じゃないとプロレスラーになった意味がねえ。男児、6月18日、思い切りやろうぜ。俺たちはジュニアみたいじゃね。ジュニアでない体だし、ジュニアでない技もやるけど、そんな俺たちにしかできない世界ジュニアの試合をやろうぜ、あー」と言い切った。

敗れた田村は「もうやるしかない。6月18日、後楽園、立花に勝ちますよ。世界ジュニアを目に焼き付けてください」と必勝を誓った。