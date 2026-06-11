「なかったことにしちゃダメだ」不機嫌ハラスメントの証拠を夫に突きつけた妻／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
▶『夫ですが会社辞めました』葉月家のエピソードをまとめ読み
会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
香代は夫の不機嫌な態度に日々悩まされていました。ちょっとイライラすると大声で怒鳴ったり、ドアを乱暴に開閉して大きな音をたてたり。そんな中、ユイの言動のキツさが園の一部の保護者の間で話題になり、不満の声が上がっていました。
ある日、園でソラくんを泣かしてしまったユイに対して「大きな音を出されたら怖いよ」と岡田パパが伝えると、ユイは「でも、パパはやるもん！」と反論。それを聞いた香代は、夫の態度がユイの言動に影響を与えていることに衝撃を受けるのでした。
このことを夫にわかってほしいのですが、香代はうまく伝えるチャンスを見つけられずにいました……。
娘の問題行動は夫の不機嫌な態度のせい、とついに夫に伝えた香代でしたが、夫はそれから口をきかず話し合いにも応じません。香代はたまたま過去に撮影していた動画に映り込んでいた夫の不機嫌な態度を、夫に送ることにしたのでした……。
「何事もなかったことにしちゃダメだ」と夫とぶつかり合うことも辞さない覚悟を示した香代ですが、同じような状況になってしまったら、あなたならどうしますか？
著＝とげとげ。