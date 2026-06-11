◇交流戦 オリックス4―2ヤクルト（2026年6月11日 京セラドーム）

今季5度目の同一カード3連勝。本拠地・京セラドームでは23勝5敗と無類の強さに、オリックス・岸田監督は「投手がしっかり抑えられていますよね、ホームはね。ビジターだと点を取った分、守りに行くというところと、（ホームでは）投げてから点を取ってくれというところでは、多少プレッシャーのかかり方は違うと思いますからね」と地の利を強調した。

日本ハムも今カード3連勝を果たしており、3日続けて敗れていれば4位転落の危機を回避。交流戦の勝敗を五分に戻したが、西武、ソフトバンクも勝ち続けており、ゲーム差が縮まらない日々が続く。指揮官は「いやあ、大変だとは思いますね。やっぱり負ければ置いていかれる形になっていますので。どれだけ負けないことが大事な交流戦なのか、本当に感じていますけど」と率直な心境を吐露。明日12日からは交流戦最終カードの阪神との3連戦が控えているが、「いつもと変わらず、うちらしい野球をね。どっしりとやっていくしかない」と、決意を口にしていた。