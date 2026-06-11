6月11日（木）に放送された『徹子の部屋』には、木村多江が出演。テレビ初告白となる18歳の娘のエピソードを明かした。

【映像】木村多江、18歳の愛娘は「私とは全然似てない。派手な感じ」貴重な2ショットに「かわいいわね」

「子どもがいることは別に隠していたわけではないのですが、子どもを守るために話さなかったんです。でも、今日は徹子さんにお会いするから、もう全部お話ししようと思って」と、少し照れくさそうに切り出した木村。

さっそく幼少期の娘の貴重な写真を紹介しながら、当時の思い出を振り返った。

口の周りを汚しながら団子を持つ食いしん坊なショットが映し出されると、黒柳徹子も思わず「かわいいわね」と優しい声を漏らす。そのほか、公園で仲睦まじく遊ぶ姿や、親子で日本舞踊の和装姿に身を包んだ美しい1枚などが披露され、写真の数々からは母として大切に我が子を育ててきた深い愛情が伝わってきた。

そんな愛娘は、英語を習得するために高校を中退し、単身オーストラリアへ留学。現地で暮らしてすでに3年目になるという。木村は「寂しいです」と、離れて暮らす娘を想う母としての本音をポツリ。

黒柳から「もう言葉はずいぶんできるようになったでしょ？」と尋ねられると、「もう完全に。見た目も完全に外国人のよう。私とは全然似てないので、もっと華やかな派手な感じの人」と笑顔で表現した。

英語をマスターし、現地での暮らしにも馴染んだ娘は、今やタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほどのアスリートに成長した。そんな頼もしすぎる娘の成長ぶりを、木村は終始、温かい“母の顔”で嬉しそうに語っていた。