¡Úºå¿À¡ÛÅòÀõµþ¸Ê¤¬±¦ÂÉé½ý¡¡Î¾ÏÆ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éµå¾ì¤ò¸å¤Ë¡¡£¶²óÅêµå¸å¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤«
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³¡½£²ºå¿À¡Ê£±£±Æü¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤¬±¦Â¤òÉé½ý¤·¤¿¡£
¡¡£¶²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢ÌøÅÄ¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿£´µåÌÜ¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿ºÝ¤Ë±¦Â¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÎ¾ÏÆ¤ò¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö±ÇÁü¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¤¤É½¾ð¡£
Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÌÀÆü¤¹¤°¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥Ù¥¹¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£