もれなく可愛いーーーーッ！！（喜）【マクドナルド】の「最新ハッピーセット」に注目

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」は、子ども向けのセットですが、大人も注文でき、マクドナルドのベーシックなメニューが食べられるところも魅力的。そして何より、セットについてくるおもちゃを楽しみにしている人も多いのでは？ 2026年6月11日までは、「ちいかわ」とコラボしたおもちゃが登場中。マクドナルドのユニフォームを着たキャラクターの3Dフィギュア、全8種類のラインナップです。今回は、@ftn_picsレポーターともさんがゲットした第1弾のラインナップをピックアップ。第1弾を見逃した人も、ぜひチェックしてみてください。

癒し力もバッチリ！ 並ぶ姿にほっこり

ハッピーセット「ちいかわ」の第1弾で登場したのは、デリバリークルーのユニフォームを着た「ハチワレ」と「ラッコ」、マネージャーのユニフォームを着た「ちいかわ」、マックカフェのユニフォームを着た「くりまんじゅう」です。どれも可愛くて見ているだけで癒されそう！ おもちゃは、ランダムで受け取るシステムだからこそ、開封時のワクワク感もひとしお。どの子に出合えても、笑顔になれそうです。

キュートなパケもお宝級！

パッケージのデザインにもこだわりが詰まっていて、おもちゃと一緒に並べれば、マクドナルドらしさが全開に。さらに、おもちゃの裏側には鉛筆等を差し込める穴が付いているところもポイント。飾って楽しむのはもちろん、鉛筆に取り付ければ、人形劇のように動かして遊びこともできそう。ハッピーセット「ちいかわ」の第1弾はすでに終了済ですが、第2弾が2026年6月11日まで販売中です。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N