「ゆるキャン△ つなげるみんなのオールインワン！！」などのモバイルゲームを運営するenishが、9日に保有するビットコインすべてを処分し、622万円あまりの売却損を計上することが明らかになった。

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同社は2025年4月に1億400万円で8.063BTCのビットコインを取得。取得時の発表によると、財務資産の分散化を図ると同時に、価格上昇による将来的な収益機会に期待する、としていた。しかし約1年2か月の投資期間を経て資産は目減りしてしまったのだ。

2025年は暗号資産への期待感が膨らんでいた。背景には第二次トランプ政権の誕生がある。トランプ大統領は同年1月に仮想通貨TRUMPをローンチ。国家戦略として暗号資産の法整備を進めると見られていたのだ。7月にはステーブルコインの「GENIUS法案」も成立している。

そしてテキサス州などでビットコイン準備金法案が可決されると、州単位でビットコインを公的に保有することが現実味を帯び、10月には1ビットコインが12万5000ドル（1ドル150円換算で1875万円）を突破して史上最高額を記録した。

ビットコインを中心とした暗号資産の高騰ぶりに目をつけたのが、日本の一部の上場企業だ。成功モデルとなっていたのがメタプラネットである。メタプラネットの株価は2024年に20円前後で推移していたが、2025年6月19日に一時1930円の高値をつけるまでになった。実に97倍近くまで跳ね上がったのだ。

同社の2025年1月から6月までの純利益は60億円を超え、前年同期間の1億円あまりの赤字から見事な大復活を遂げた。この期間に100億円を超えるビットコインの評価益を計上している。

この成功モデルを踏襲する企業が続出したのだ。enishもその一つだが、女性向けアパレルを手がけるANAPホールディングス、カジュアル衣料品店を展開するマックハウス、国内で「ブルックス ブラザーズ」を展開するダイドーリミテッドなどが代表例だ。

こうした会社に共通するのは、主力事業の成長力や収益力が揺らいでいたことだ。停滞感を払拭しようとビットコイン投資という新たな財務戦略へとかじを切った印象が強い。

投資マネーは暗号資産からAI銘柄へ

しかし、2025年10月からビットコインは急落し始める。きっかけはやはりトランプ大統領だった。中国に100％の追加関税を課すことを示唆。これを嫌気して大量の資金が暗号資産市場から流出した。

業績が急回復していたメタプラネットはそのあおりを受け、2025年通期においては950億円を超える純損失を出した。ビットコインの評価損は実に1021億円に上っている。

2026年に入ってもビットコインは軟調だ。これはAI関連株が軒並み上昇する動きと対照的だ。一部の市場関係者は、多くの投資家が暗号資産からAI関連株へと資金を移していると見ている。ビットコインは第二次トランプ政権誕生による思惑買いが先行していたが、足元では好材料に欠けているのだ。

それに比べて、AI関連はアンソロピックやオープンAIなど注目企業のIPOが控えており、話題には事欠かない。

今月に入ってenishが手持ちのビットコインすべてを売却したのは、今後の上昇余地が限定的と判断し、損失を確定して資金を別の投資先へ振り向ける狙いがあるとみられる。他の会社もこの動きに追随する可能性がある。

文/不破聡 内外タイムス