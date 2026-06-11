◇MLB ジャイアンツ11×-10ナショナルズ(日本時間11日、オラクル・パーク)

昨季までNPBの巨人に在籍し、MLBのナショナルズでプレーするフォスター・グリフィン投手がジャイアンツで6回1失点の好投。試合終盤に救援陣が炎上し、自身8勝目とはなりませんでした。

今季4年ぶりにメジャー復帰を果たしたグリフィン投手は、開幕から先発ローテーションを回り、7勝をマーク。チームの勝ち頭として、奮闘を見せています。

初回からスイーパーやスプリットなど変化球を巧みに操り、相手バッターを翻弄。5回までジャイアンツ打線に得点を与えず。6点リードの6回には1アウトから相手3番のマット・チャプマン選手に一発を浴び、1失点を喫しましたが、後続を抑え、この回で降板。6回球数100球、被安打6(うち1本塁打)、5奪三振、1失点でした。

チームは中盤に得点を重ね、9-1と8点をリードする展開も終盤に救援陣が大誤算。2番手パクストン・シュルツ投手が回跨ぎで登板した8回、先頭打者から2者連続のホームランを浴びると、さらに2者連続四球でピンチを招き、ダニエル・スザック選手に1点タイムリーを打たれるなど、8回に5失点を喫しました。

その後、10-6となって迎えた9回には、4番手ガス・ハーランド投手が連打で失点し、1つのアウトも取れず、ピンチの場面で降板。5番手ミッチェル・パーカー投手はノーアウト満塁から、最後はブライス・エルドリッジ選手にグランドスラムを許して、悪夢のサヨナラ負けとなりました。

白星を逃したグリフィン投手。今季ここまで14試合で7勝2敗、防御率3.46となっています。