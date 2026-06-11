「美男美女だと思う芸能一家」ランキング！ 2位「千葉一家」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能一家に関するアンケートを実施しました。その中から、「美男美女だと思う芸能一家」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは千葉一家です。長男の新田真剣佑さん、次男の眞栄田郷敦さんは、ともに目鼻立ちがくっきりとした彫刻のように端正なビジュアルで、若手俳優の中でも屈指のイケメンとして知られています。世界のスター・千葉真一さん譲りのシャープな格好良さと圧倒的な気品を兼ね備えた美貌に多くの票が集まりました。
▼回答者コメント
「この一家は文句なく父子とも美男」（60代男性／広島県）
「千葉真一さんの遺伝子を見事に受け継いでいて俳優としての華が兄弟ともにあります」（60代女性／広島県）
「息子さん2人とも超がつくほどイケメンなのはお父様もイケメンだったから。そして立ち振る舞いも武道されているせいか、とても美しいと思う」（50代女性／兵庫県）
2位以下に圧倒的な大差をつけて1位に輝いたのは木村一家でした。永遠のトップスターである木村拓哉さんと、抜群のスタイルと美貌を維持し続ける工藤静香さん。そしてモデルとして鮮烈なデビューを飾り、世界的ハイブランドのアンバサダーも務めるCocomiさんとKōki,さんという完璧な布陣です。どこを切り取っても絵になる美しすぎるビジュアル最強の一家といえます。
▼回答者コメント
「正真正銘の遺伝子の強さ」（30代女性／福岡県）
「やはりお父さんが王道のイケメンなのでその遺伝子が強く出ている感じがするので」（40代女性／千葉県）
「父親と母親の華やかな雰囲気を受け継いでいて、家族全員にオーラがあると感じます。娘2人もモデルとして活躍しており、全体的にスタイルやビジュアルのレベルが高い芸能一家だと思います」（40代男性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：千葉一家／52票
2位にランクインしたのは千葉一家です。長男の新田真剣佑さん、次男の眞栄田郷敦さんは、ともに目鼻立ちがくっきりとした彫刻のように端正なビジュアルで、若手俳優の中でも屈指のイケメンとして知られています。世界のスター・千葉真一さん譲りのシャープな格好良さと圧倒的な気品を兼ね備えた美貌に多くの票が集まりました。
「この一家は文句なく父子とも美男」（60代男性／広島県）
「千葉真一さんの遺伝子を見事に受け継いでいて俳優としての華が兄弟ともにあります」（60代女性／広島県）
「息子さん2人とも超がつくほどイケメンなのはお父様もイケメンだったから。そして立ち振る舞いも武道されているせいか、とても美しいと思う」（50代女性／兵庫県）
1位：木村一家／130票
2位以下に圧倒的な大差をつけて1位に輝いたのは木村一家でした。永遠のトップスターである木村拓哉さんと、抜群のスタイルと美貌を維持し続ける工藤静香さん。そしてモデルとして鮮烈なデビューを飾り、世界的ハイブランドのアンバサダーも務めるCocomiさんとKōki,さんという完璧な布陣です。どこを切り取っても絵になる美しすぎるビジュアル最強の一家といえます。
▼回答者コメント
「正真正銘の遺伝子の強さ」（30代女性／福岡県）
「やはりお父さんが王道のイケメンなのでその遺伝子が強く出ている感じがするので」（40代女性／千葉県）
「父親と母親の華やかな雰囲気を受け継いでいて、家族全員にオーラがあると感じます。娘2人もモデルとして活躍しており、全体的にスタイルやビジュアルのレベルが高い芸能一家だと思います」（40代男性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)