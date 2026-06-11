「ほんとに母なの？」佐々木希、ベッドの中の姿＆美脚ショットに反響「カメラマンが羨ましすぎる」
俳優の佐々木希さんは6月10日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影のオフショットを公開しました。
【動画】ベッドの中の佐々木希
コメントでは「ほんとに母なの？笑 ずっと可愛くて、綺麗で憧れです」「ずーーっと希さんの目を見て撮影されてたカメラマンさんは心臓大丈夫でしたか！？（キュン死確定）」「か、か、かわいいいいい、なりたい顔ナンバーワンです」「ほんとにほんとにほんとに全てが可愛いです！！！！全部アップにして見ました たまらんです」「"カワイイ" を更新しまくっててスゴいです」「天使」「抱きしめたくなる〜」「カメラマンが羨ましすぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】ベッドの中の佐々木希
「なりたい顔ナンバーワンです」佐々木さんは「カレンダーオフショット 『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』というタイトルということで、普段のグラフィック撮影のお仕事ではなかなかない、目線ありのショットだけだったので新鮮で」とつづり、4本の動画と11枚の写真を投稿。1本目の動画が、ベッドの中で撮影している様子です。カメラの距離が近いからでしょうか、佐々木さんは思わず笑ってしまっています。また、美しい脚や圧巻のスタイルが強調されるコーディネートも多数披露。いつまでもかわいらしい姿に脱帽です。
「カレンダーの販売が開始しました」9日には「本日、デビュー20周年カレンダーの販売が開始しました」と報告した佐々木さん。「渋谷HMVさんにてイベントを行わせていただき、沢山の方々がカレンダーのお渡し会に来てくださり、短い時間でしたが一人一人直接近くでお会いし、お話ができて、とても嬉しかったです」と、イベントの様子も公開しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)