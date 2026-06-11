川口春奈、“夫婦”での密着ツーショット公開！「素敵なツーショット」「はるる、真宙くんありがとう」
映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』の公式X（旧Twitter）アカウントは6月10日、投稿を更新。出演する俳優の川口春奈さん、高杉真宙さんが“夫婦”として密着する姿を公開しました。
【写真】川口春奈＆高杉真宙の密着“夫婦”ショット
ファンからは「素敵なツーショット」「はるる、真宙くんありがとう」「完璧」「しっかり心の準備して公開待ちます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】川口春奈＆高杉真宙の密着“夫婦”ショット
「限りある命で紡いだ『愛の実話』映画化」同アカウントは「限りある命で紡いだ『愛の実話』映画化」と、作品のイントロダクションを紹介。そして、主役の「遠藤和」を演じる俳優の川口春奈さんと、和の夫「遠藤将一」を演じる俳優の高杉真宙さんのツーショットを公開しました。自然な表情で密着する2人は、まるで本当の夫婦のようです。
予告動画＆川口さんからのメッセージ動画も4月17日には、予告動画も解禁。川口さんと高杉さんが、感動の物語を熱演しています。さらに、24日には川口さんからのメッセージ動画も公開。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)