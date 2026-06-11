良血馬のショウナンカノア（牝２歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドレフォン）は、順調な調整が進んでいる。デビュー戦は１３日の函館５Ｒ・芝１２００メートルで、鞍上は池添謙一騎手＝栗東・フリー＝。近親に２５年ＮＨＫマイルＣ２着のマジックサンズや、２３年桜花賞２着のコナコーストなどを持つ血統。マジックサンズは札幌２歳Ｓを制するなど、同族には早い時期から活躍する馬が多い。吉田光助手は「栗東である程度作ってきていて、動ける状態で連れてきています」と仕上がりの良さを認める。

１０日の最終追い切りは函館競馬場・Ｗコースで池添ジョッキーが騎乗し、直線は強めに追われて５ハロン６９秒０―１２秒９をマーク。この日の馬場は重めでしまいがかかったが、併せ馬で３馬身追走のコサージュ（３歳未勝利）にはきっちり１馬身先着した。同助手は「（池添）謙一さんも『折り合いも問題ない感じで行きっぷりも良くなっているし、動きも良かった』と言ってくれています」と手応えをつかむ。

函館に輸送後も環境にすぐ慣れて、落ち着いた様子で過ごしているという。「カイバの食いも全然問題ないですね。体の張り、ツヤも良くなっていますしね。あまり動じないタイプで、わりと大人っぽい一面もあります」。絶好の馬場コンディションの函館で、期待のドレフォン産駒がベールを脱ぐ。