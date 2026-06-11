◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔

１次リーグ第１戦で日本と対戦するオランダは１０日、ベースキャンプ地・カンザスシティーでの練習を開始した。２２年カタールＷ杯でのドイツやスペインなど、日本の対戦国担当を歴任してきた岡島智哉記者が、ＦＩＦＡランク７位の強豪国の練習に“潜入”。主将のＤＦファンダイク（３４）＝リバプール＝とクーマン監督（６３）の言葉などから、日本戦に向けた本気度の高さ、ブラジルやイングランドなど相次ぐ強豪国撃破による日本の立ち位置の変化をリポートする。

リップサービスには聞こえなかった。オランダの練習後に行われた記者会見。クーマン監督は「日本は強い。『誰か』ではなく『チーム』として本当に強い。私は確信している」と語り、徹底分析を行っていると明かした。世界最高峰ＤＦのファンダイクは日本戦を「ベリー、ベリー、ディフィカルトゲーム（非常に難しい試合）」と英語で表現。「私は心からそう思っている」と付け加えた。

取材現場では“お世辞”に遭遇することもある。「これは本心じゃないな」と感じる類いのもので、前回大会のドイツ、スペインの日本戦直前の取材でも似た感覚を覚えた。しかし日本はこの３年半でドイツを２度破り、スペイン、ブラジル、イングランドにも勝った。世界を驚かせてきたからこそ、周囲からの目は確実に変わってきている。いい意味では「認められている」し、悪い意味では「警戒されている」。そう感じさせる会見だった。

過去に準Ｖ３度のオランダは、全てを悲願の優勝からの逆算で行動している。練習は、手の内を見せないことに終始した。規定で最低１度は課せられるキャンプ地での練習公開だったが、試合４日前ながらサッカーテニスを１時間も繰り返して終了した。義務のある練習公開をこの形で“消費”し、大部分が非公開となる１１日以降に戦術的練習を行うとみられる。

カンザスシティーは比較的涼しい気候、施設面の充実度、決勝までの勝ち上がりを見据えたアクセスの良さから、キャンプ地オファーが殺到した都市。日本も希望したとされるが、結果的にＦＩＦＡランク上位で優先権を持つアルゼンチン、イングランド、オランダが拠点を確保した。オランダは地元クラブの２２年完成の最新鋭施設を使用。指揮官は「必要なものが全てここにある」とうなずいた。

そんなオランダにとっての“第一関門”が日本という位置づけだ。ファンダイクいわく「目標は決勝で勝つこと。だが、まずは日本戦だ。先のことを考える余裕なんてない」。油断は感じられない。オランダの練習に“潜入”した結果、世界から見る日本の立場の変化を実感し、真価が問われる大会になることを予感した。（岡島 智哉）