「My lips are sealed」の意味は？直訳の「私の唇は封印されている」から考えて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「My lips are sealed」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると、「私の唇は封印されている」といったニュアンスになります。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「私の口は堅い」でした！
「My lips are sealed」は「私の口は堅い」という意味のフレーズ。
友だちから内緒話を聞いたときに、「誰にも言わないよ」と安心させたい場面で使えます。
口にチャックをするようなイメージで、軽くて親しみやすい表現ですね。
「Don’t worry. My lips are sealed.」
（心配しないで。誰にも言わないよ）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部