「My lips are sealed」の意味は？直訳の「私の唇は封印されている」から考えて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「My lips are sealed」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると、「私の唇は封印されている」といったニュアンスになります。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「私の口は堅い」でした！ 「My lips are sealed」は「私の口は堅い」という意味のフレーズ。 友だちから内緒話を聞いたときに、「誰にも言わないよ」と安心させたい場面で使えます。 口にチャックをするようなイメージで、軽くて親しみやすい表現ですね。 「Don’t worry. My lips are sealed.」

（心配しないで。誰にも言わないよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部