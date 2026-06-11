◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔

サッカーのＷ杯北中米大会に臨む日本代表が１０日（日本時間１１日）、ベースキャンプ地の練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初の全体練習を行い、冒頭のみが報道陣に公開された。１４日（同１５日早朝、ダラス）の１次リーグ（Ｌ）初戦・オランダ戦に向けて本番モードにいよいよ突入する中、日本の守護神ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝が、史上２人目となるＷ杯無失点デビューへの決意を示した。

森保ジャパン、最後の砦（とりで）が、オレンジ軍団撃破への道筋を照らす。２３歳の守護神・ＧＫ鈴木彩が迎える初の夢舞台。初戦のオランダ戦へ「緊張感もありますし、本当に楽しみでしょうがない」と高ぶる感情を隠すことはしない。そして「やっぱりゼロ（無失点）で進めるというか、失点を出来るだけ少なくする、堅く守り続けることが勝ち点につながると思う」と強い覚悟を示した。

日本代表の守護神の系譜に名を連ねる。Ｗ杯過去７大会で先発したＧＫは、川口能活、楢崎正剛、川島永嗣、権田修一の４人。初出場で無失点は、１０年南アフリカ大会の１次Ｌ初戦・カメルーン戦で１―０勝利に導いた川島のみだ。３月のイングランド戦で１―０の勝利に貢献するなど、現在３戦連続無失点中の鈴木彩は「本当に強豪なのでＧＫとしてはゼロで抑える」と史上２人目のＷ杯デビュー戦無失点を狙う。

「守備の国」イタリアの１部パルマで正ＧＫを務める。身長１９０センチ、体重１００キロの体格を生かしたハイボール対応やシュートストップ、キック力＆精度は、欧州トップクラブから注目を集めるほどのレベル。日本が最も世界から後れをとっているポジションの一つとされたＧＫを押し上げた。セリエＡで対戦経験のあるＦＷマレン（ローマ）やハクポ（リバプール）らのオランダ強力攻撃陣を、世界の彩艶が食い止める。

ゴールを許さなければ、チームは最低でも勝ち点１を獲得する。過去７大会で初戦引き分け以上だった４大会はいずれも１６強に進出した。今大会は参加国が３２から４８に増え、１次Ｌ３位でも決勝Ｔ進出の可能性を残すだけに「最終的に時間が少なくなってきたら勝ち点１を取る戦いになるかもしれないですし、勝ち点１、３、どちらにも対応できる戦い方をしないといけない」と強調した。

北中米Ｗ杯は１１日（日本時間１２日）に開幕。全体練習前のミーティングで、メンター（精神的支え）で帯同するＭＦ南野が「チャレンジャー精神」を説いて、チームの士気がさらに高まった。「強豪と戦う時も常にチャレンジャー精神を持ってやってきた。今大会も生かせる」と鈴木彩。目標に掲げるＷ杯優勝へ、ゴールに鍵をかける。（後藤 亮太）