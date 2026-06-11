2層のデザインがおかわ♡ 女のコらしさ満点な【チュールレイヤードミニスカート】着回しコーデ
男のコを落とすためには、テクだけじゃなくて、お洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、女の子らしさ満点な「チュールレイヤードミニスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。乙女心をくすぐるデザインに思わずキュン♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
チュールレイヤードミニスカート
女のコらしさ満点なフリルミニ♡
カジュアルなスエット生地とチュールの2層のデザインがおかわ♡ パフっとしたボリューム感で甘さを一点投入したいときに最適。
Cordinate フリルあわせで甘あま乙女コーデ
甘党トップスに組みあわせる“あえて”のフリルミニ。女のコを存分に楽しむ乙女コーデの完成！
チュールレイヤードミニスカートは着回し。リボンパフスリーブトップス 8,580円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ヘアピン 各1,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 38,500円／LEMEME ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）サンダル 8,910円／RANDA
Cordinate リボン×フリルで気分はプリンセスコーデ
おっきなピンクリボンとチュールミニスカの相性は言わずもがなというもの♡
Cordinate ブルー引き立つさわやかコーデ
白のスカートに淡いブルーが映えてさわやかな雰囲気のコディネートに。
Cordinate ふわふわチュールの華やかお出かけコーデ
チュールあわせが最高に可愛いお出かけコーデ。デートシーンにも最適◎。
チュールレイヤードミニスカートは着回し。シアーリボンブラウス 13,200円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 バッグ 38,500円／LEMEME バッグチャーム 2,900円、パンプス 9,900円／ともにチャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来