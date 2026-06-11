2層のデザインがおかわ♡ 女のコらしさ満点な【チュールレイヤードミニスカート】着回しコーデ

男のコを落とすためには、テクだけじゃなくて、お洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、女の子らしさ満点な「チュールレイヤードミニスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。乙女心をくすぐるデザインに思わずキュン♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ チュールレイヤードミニスカート 女のコらしさ満点なフリルミニ♡ カジュアルなスエット生地とチュールの2層のデザインがおかわ♡ パフっとしたボリューム感で甘さを一点投入したいときに最適。 チュールレイヤードミニスカート 14,080円／lilLilly（lilLilly TOKYO）

Cordinate フリルあわせで甘あま乙女コーデ 甘党トップスに組みあわせる“あえて”のフリルミニ。女のコを存分に楽しむ乙女コーデの完成！ チュールレイヤードミニスカートは着回し。リボンパフスリーブトップス 8,580円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ヘアピン 各1,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 38,500円／LEMEME ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）サンダル 8,910円／RANDA

Cordinate リボン×フリルで気分はプリンセスコーデ おっきなピンクリボンとチュールミニスカの相性は言わずもがなというもの♡ チュールレイヤードミニスカートは着回し。2wayオフショルトップス 17,600円／HONEY MI HONEY バッグ 13,900円、お花チャーム 2,900円／ともにチャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）パンプス 8,910円／RANDA インナー／スタイリスト私物

Cordinate ブルー引き立つさわやかコーデ 白のスカートに淡いブルーが映えてさわやかな雰囲気のコディネートに。 チュールレイヤードミニスカートは着回し。キャミソールつきカーディガン 12,135円／HUNCH（HANA SHOWROOM）ヘアピン／スタイリスト私物

Cordinate ふわふわチュールの華やかお出かけコーデ チュールあわせが最高に可愛いお出かけコーデ。デートシーンにも最適◎。 チュールレイヤードミニスカートは着回し。シアーリボンブラウス 13,200円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 バッグ 38,500円／LEMEME バッグチャーム 2,900円、パンプス 9,900円／ともにチャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio） 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来