◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

２試合の引き分けを挟んで６連勝中だった巨人は６月初黒星となった。

先発の田中将が２回５失点で降板。６回までに０―８と大量ビハインドになった。

プロ初３番となるティマを３番・一塁で起用した打線は、７回に押し出し四球２つで２点を返したが、楽天の先発・滝中に８回２失点の好投を許した。

これで交流戦９勝４敗２分けとなった。阪神、ヤクルトも敗れたためセ・リーグ首位は変わらず。１２日から敵地で西武との３連戦に臨む。

試合後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。

―田中将が２回５失点

「そうですね。ちょっと状態があまり良くないように映りましたね。球速も出ていなかったし球も全体的に高かったですから。彼本来の投球にはなかなか程遠かったかなという感じは立ち上がり受けましたね」

―２回で交代

「なかなか調整がきかないというか、なかなか本来のものに戻りそうにないという判断で交代しました」

―コンディションは

「それは問題ないですね」

―ティマが初めて３番に

「ティマというよりは他の打順をあまりいじりたくなかったので。今日は捕手が小林選手だったので。（５番ＤＨ大城で、前日３番ＤＨの岸田がベンチスタートとなり）それでできるだけ他を動かさないようにということでティマを３番に入れたという感じですね」

―小浜が１軍昇格

「吉川選手はコンディション的なものもあるので、休ませるにあたって他の内野手がいた方がいいということで小浜選手を入れて、吉川選手を休ませる形にしました」

―次が交流戦最終カード

「あと３つですからね。とりあえず勝ち越しは決めましたけど、一つでも多く勝てるように、残り３つ全力でやりたいと思います」