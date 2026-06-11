◆カーリング日本選手権 第５日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、今大会ここまで全勝のＳＣ軽井沢クに７―８で逆転負けして決勝トーナメント進出へ崖っぷちに立たされた。

午前中に行われた中部電力に２―８で敗れて迎えたこの日の２試合目は、小野寺佳歩がリザーブに回り、近江谷杏菜が入るなどメンバーを入れ替えて臨んだ。第１エンド（Ｅ）はスキップ・吉村紗也香のドローショットが決まり２点を先制し、幸先いいスタートを切ったものの、第２Ｅで３点を奪われた。有利な後攻だった第４Ｅでもミスショットが続き１点をスチールされたが、第４Ｅで２点を取って４―４の同点にして後半へ。

第５Ｅは不利な先行だったが、先に石を配置し、有利に進め相手のミスを誘って２点をスチールして初めてリード。第７Ｅでも強いナンバーワンストーンをつくり１点をスチールし、試合の流れを完全に奪った。第９Ｅで１点をスチールされ相手に粘られ、第１０Ｅでまさかの１点スチールされ同点。延長にもつれ込んだが、吉村のドローショットが決まらず１点をスチールされ痛い黒星を喫した。

相手は昨年の日本代表決定戦で対戦し、２連敗から逆王手をかけて下した２０代中心の若いチーム。吉村は中部電力戦後「一つずつショットをつなげていきたい」と話していたものの、肝心なそのショットがうまくつながらず、１試合ごとに勢いを増した新世代チームに飲み込まれた。１２日の２次Ｌ最終戦となるグランディール戦にすべてをかけて戦う。

大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。