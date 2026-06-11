スターバックス ティー ＆ カフェの夏新作！南国気分を楽しむ限定ティーが登場

暑さが本格化するこれからの季節にぴったりな新作ティーが、「スターバックス ティー ＆ カフェ」に登場します。2026年6月17日（水）より発売されるのは、南国ハワイをイメージした華やかな茶葉「パイナップル コナ ポップ」を使用した2種類のティービバレッジ。トロピカルフルーツの爽やかな味わいとボタニカルな香りが調和した、心までリフレッシュできる一杯です。忙しい毎日に癒やしのひとときを届けてくれる、この夏注目の新作をご紹介します。

南国気分を味わえる新作ティー

今夏のテーマは「Urban Oasis（都会のオアシス）」。自然豊かなハワイの島々から着想を得た「スターバックス®ティバーナ™パイナップル コナ ポップ」の茶葉を主役にしたドリンクが登場します。

パイナップルの甘酸っぱさとアップルのやさしい甘みをベースに、バラやマリーゴールドの花びらを合わせた華やかな香りが魅力。

爽やかさと上品さを兼ね備えた味わいは、暑い季節のリフレッシュタイムにぴったりです。

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パフェ感覚で楽しむフローズンティー

『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』は、お持ち帰り933円、店内利用950円で販売されます。

カップの底にはパイナップル果肉入りジュレとオレンジマーマレードを使用。

その上に「パイナップル コナ ポップ」のフローズンベースを重ね、ココナッツクリーム、バニラアイスクリーム、ココナッツチップスをトッピングした贅沢な一杯です。

パイナップル果汁・果肉は5％未満ながら、果実感あふれる味わいが特徴。ひんやりとした口当たりと濃厚なコクが重なり、まるでパフェを楽しんでいるような満足感を味わえます♪

自宅でも楽しめるティーシリーズ

『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』は、お持ち帰り628円、店内利用640円。オーダーごとに茶葉と水をスチームして抽出し、氷で急冷することで香り豊かな味わいを引き出しています。

また、自宅用として「スターバックス®ティバーナ™パイナップル コナ ポップ（箱入り／80g）」も販売中。

価格は2,350円です。アイスティーはもちろん、ホットティーとしても楽しめるため、季節や気分に合わせて幅広く活用できます。

販売店舗は全国30店舗のスターバックス ティー ＆ カフェのほか、茶葉はスターバックス オンラインストアやスターバックス リザーブ® ロースタリー 東京でも購入可能です。

※少量の砂糖を加えています。

※画像はイメージです。

夏のご褒美ティーを楽しもう

トロピカルフルーツの爽やかさと華やかなボタニカルの香りが魅力の新作ティービバレッジは、暑い夏を心地よく彩ってくれる特別な一杯です。

フローズンドリンクでひんやり癒やされるのも良し、クラフトアイスティーで上質なティータイムを楽しむのもおすすめ♡

スターバックス ティー ＆ カフェならではの豊かな香りと味わいを、この夏ぜひ体験してみてください。