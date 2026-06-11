ボクシング元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが6月2日、肺炎のため、都内の病院で亡くなった。76歳だった。11日に所属事務所が発表した。近親者のみで葬儀・告別式が執り行われ、お別れの会などは未定。

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ガッツ石松さんが04年11月に、生前建立した自身の墓が生まれ育った栃木・鹿沼市の「さつき霊園」にある。金字で「ガッツ家之墓」と彫られた墓石だけでなく、似顔絵、「OK牧場」のプレート、ボクシング世界ライト級のチャンピオンベルトやグローブを精巧に再現した石造モニュメントも飾られている。墓石の脇には「みんな親孝行してるかい」と始まるガッツさんの親への思いを刻んだ石板もある。

「しかられた 御礼まいりの 墓参り」と最後に記された全文は以下の通り。

みんな親孝行してるかい

すぐにはできないもんだよな

だったらまず、なんか一ツからやろうよ

一ツできたら次に行くんだよ

その一ツがむずかしい

気がついたら親は年老いていた

気がついたら親はこの世にいない

それじゃ、おそいんだよ。

しかられた

御礼まいりの

墓参り

ガッツ石松