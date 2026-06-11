ラグビーリーグワン1部の東京BLが6月11日、今季の総括会見を行った。

今季の事業売上高（母体企業の東芝を除く）は、昨季比154％の11億970万円を記録。リーグワン5季目で、単独クラブとしては初となる10億円を突破した。

中でも、スポンサー収入は前季比で210％の7億5300万円で、スポンサー企業数も167％の276社。今季から社長に就任した薫田真広氏は「営業スタッフの努力」と話した。

一方で、3連覇を目指したチームは、レギュラーシーズン8勝10敗で6位となり、プレーオフも準々決勝で敗退した。トッド・ブラックアダー・ヘッドコーチ（HC）は「3連覇は、2連覇よりはるかに壁が高かった」と振り返った。

来季への課題について同HCは、（1）セットピース（2）空中戦（3）遂行力（ミスをしない）（4）ディシプリン（反則をしない）を掲げた。「相手に分析されていた。今まで（2連覇）を信じるか、新戦術を採用するか、難しかった」と7連敗もあったシーズンを分析した。

リーチ・マイケル主将（37）も「主将として力不足を感じた。アイデンティティーが足りなかった。来季に向けてハードな練習をどれだけできるかがカギ」と言う。

GMも兼ねる薫田社長は、チームが低迷しながら前季比98％のチケット売上だったことを挙げて、ファンに感謝した。そのうえで、SOモウンガら主力が抜ける来季に向け「事業とチーム強化の両輪を回す」と巻き返しの意欲を話した。