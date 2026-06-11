◇交流戦 ヤクルト2―4オリックス（2026年6月11日 京セラドーム）

ヤクルトはオリックスに敗れ、今季ワーストを更新する7連敗。昨年6月4日以来、約1年ぶりの屈辱となった。先発の下川隼佑投手（26）は4回1/3を6安打3失点で今季初黒星を喫した。

池山隆寛監督（60）は下川の投球について「粘り強く投げていたけど、やはりフォアボールからというところが。1軍に来ると細かいコントロールも必要になってくると思う」と指摘した。この日で3連勝と波に乗るオリックス打線にも「慎重になりすぎて連打を食らった状態で、2周り目からは相手もタイミング外しているところを修正して狙ってくる」と語った。それでも下川は初回を3者凡退に仕留める立ち上がりから4回までは2安打無失点。「かなりいいところもあったと思う」と一定の評価を下した。

打線は6回の併殺の間の1点と9回の塩見の1号ソロのみ。「モンテル選手がいい形で塁に出たんですけど。やはり走塁死というところが…。ちょっと課題は残している」と振り返った。1番・モンテルと2番・岩田で計5安打。「モンテル選手、岩田選手と足の速い、機動力というか、塁をかき回してほしいという思いでそういう打順にした」と説明しながら「良い形はできているのかなと思う」と収穫も強調した。

12日からは敵地でのソフトバンク3連戦。「交流戦首位のチームに、もう立ち向かわないといけないと思う。連敗はしてますけど、あと3試合いい形で終われるように、頑張っていきたい」と反撃を誓っていた。