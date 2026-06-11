ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ鉱工業生産指数（4月）
予想 0.4% 前回 -0.6%（前月比)
予想 0.7% 前回 -1.3%（前年比)
21:15
ECB政策金利（6月）
予想 2.4% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.25% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.65% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）
予想 22.0万件 前回 22.5万件
米失業保険継続受給者数05/24 - 05/30）
予想 178.6万件 前回 177.7万件
米生産者物価指数（PPI）（5月）
予想 0.7% 前回 1.4%（前月比)
予想 6.4% 前回 6.0%（前年比)
予想 0.5% 前回 1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 5.4% 前回 5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ住宅建設許可（4月）
予想 -3.7% 前回 10.3%（前月比)
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
時刻未定
ドイツ経常収支（4月）
予想 N/A 前回 236.0億ユーロ
12日
2:00
米30年債入札（220億ドル）
ユーロ圏財務相会合
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。
メキシコ鉱工業生産指数（4月）
予想 0.4% 前回 -0.6%（前月比)
予想 0.7% 前回 -1.3%（前年比)
21:15
ECB政策金利（6月）
予想 2.4% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.25% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.65% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）
予想 22.0万件 前回 22.5万件
米失業保険継続受給者数05/24 - 05/30）
予想 178.6万件 前回 177.7万件
米生産者物価指数（PPI）（5月）
予想 0.7% 前回 1.4%（前月比)
予想 6.4% 前回 6.0%（前年比)
予想 0.5% 前回 1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 5.4% 前回 5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ住宅建設許可（4月）
予想 -3.7% 前回 10.3%（前月比)
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
時刻未定
ドイツ経常収支（4月）
予想 N/A 前回 236.0億ユーロ
12日
2:00
米30年債入札（220億ドル）
ユーロ圏財務相会合
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。