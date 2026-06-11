21:00
メキシコ鉱工業生産指数（4月）
予想　0.4%　前回　-0.6%（前月比)
予想　0.7%　前回　-1.3%（前年比)

21:15
ECB政策金利（6月）
予想　2.4%　前回　2.15%（ECB政策金利)　
予想　2.25%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.65%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

21:30
米新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）
予想　22.0万件　前回　22.5万件

米失業保険継続受給者数05/24 - 05/30）　
予想　178.6万件　前回　177.7万件

米生産者物価指数（PPI）（5月）
予想　0.7%　前回　1.4%（前月比)
予想　6.4%　前回　6.0%（前年比)　
予想　0.5%　前回　1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　5.4%　前回　5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

カナダ住宅建設許可（4月）
予想　-3.7%　前回　10.3%（前月比)

21:45　
ラガルドECB総裁、記者会見

時刻未定
ドイツ経常収支（4月）
予想　N/A　前回　236.0億ユーロ

12日
2:00　
米30年債入札（220億ドル）

ユーロ圏財務相会合
OPEC月報

※予定は変更されることがあります。