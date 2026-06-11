ＥＣＢは政策金利を引き上げる予想、市場は織り込み済み＝ロンドン為替



日本時間午後9時15分にECBが政策金利を発表する。市場は利上げ（主要政策金利を2.4%、預金ファシリティを2.25%へそれぞれ0.25%引き上げ）をほぼ確実視している。中東情勢の緊張に伴うエネルギー価格の上昇などがユーロ圏のインフレを押し上げており、ECBは一段の引き締めを迫られている状況だ。今回の利上げが「これで打ち止め」となるのか、あるいは7月・9月以降も連続利上げを行う姿勢を示すのか、声明文やラガルド総裁の記者会見が注目される。



今後の追加利上げに前向きな「タカ派」姿勢が示されれば、ユーロ買い圧力が強まるだろう。一方、「今回の利上げで当面様子を見る」といった慎重な姿勢が示された場合は、ユーロ売りで反応する可能性が高い。短期金融市場は現時点で年内2回ないし3回程度の利上げを織り込んでいる。



EUR/USD 1.1538 EUR/JPY 185.21 EUR/GBP 0.8633

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