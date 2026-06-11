◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

２試合の引き分けを挟んで６連勝中だった巨人は６月初黒星となった。

ここ２試合で計１５得点と好調だった打線は「３番・一塁」でプロ初３番となるティマを起用。ティマは楽天の先発・滝中から２軍戦で本塁打を打った経験もあった。

その滝中は今年から新たに改良した魔球「曲がらないスライダー」を駆使。曲がりそうで曲がらない独特の軌道に巨人打線が苦戦した。６回まで１安打で三塁を踏めず無得点。先発・田中将が２回までに５失点して降板し、大差を追いかける展開となり、０―８の７回に押し出し四球２つで２点を返すも及ばなかった。

交流戦から指揮をとる橋上監督代行は、多くの選手にチャンスを与えて見極める方針を示している。柔軟な起用で６月は８戦無敗と白星を重ねてきた。

５月は７連勝の後に５連敗。今回は連勝が６で止まり９試合ぶりの黒星となったが、前回のように連勝が止まった後にズルズルいかないことがポイントになるだろう。

交流戦９勝４敗２分けとなり、１２日からは交流戦最終カードとなる西武戦。切り替えてラスト３試合に臨む。（片岡 優帆）