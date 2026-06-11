◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―０ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）

ＤｅＮＡが力投のエース・東克樹投手を援護できず、完封負けで今季初の５連敗。交流戦は４カード連続で「１勝２敗」で負け越してきたが、ついに同一カード３連敗を喫した。今季成績は２５勝３４敗２分けで、借金は今季ワーストを更新する９となった。

５回まで１安打と日本ハム打線を押さえ込んでいた東だったが、味方打線も日本ハムの先発・孫易磊（スン・イーレイ）を打ち崩せず、緊迫の投手戦に。

試合が動いたのは両軍無得点の６回。１死一塁で日本ハム・水野がセーフティ気味に投前へバントを転がすと、この日がプロ初スタメンだった二塁手・小田康一郎内野手（青学大）の一塁ベースカバーがわずかに遅れ、東が送球を待ったため内野安打に。さらにレイエスの安打で１死満塁と広がったピンチで、野村に先制の右犠飛を許すと、カストロにも適時打を浴び、大きな２点を失った。

「７番・二塁」でスタメンに抜てきされた小田は、４回１死二、三塁で空振り三振に倒れるなど、２打席２三振。投手が左腕の島本に代わった７回の打席では代打を送られて交代。プロ２試合目の出場も初安打を放つことはできなかった。

交流戦４勝１１敗となったＤｅＮＡは、１２日から最後のカードとなるロッテ戦（ＺＯＺＯ）に臨む。