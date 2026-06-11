M−1グランプリで2度のファイナリストになったお笑いコンビ「マユリカ」が、10日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演し、暗黒の1年について語った。

この日は苦労時代を支えた下積み飯がテーマ。同コンビとともに、昨年のM−1で準優勝の「ドンデコルテ」が出演し、当時よく食べていた料理を作りながら、下積み時代を振り返った。

コンビは19年、自業自得な振る舞いから、トラブルが次々と舞い込んだという。その原因は、中谷の遅刻癖。MCの「かまいたち」濱家隆一から「お前が下積み時代を長くしたところもあるんやろ？」と指摘された。

相方・阪本は、中谷の懲りない遅刻ぶりを赤裸々告白した。「謹慎も1回じゃなくて、遅刻で謹慎していて、復帰した2カ月後にまた遅刻して、本社へ謝りに行って、3カ月後にまた本社に謝りに行って」。中谷は「どうかしていたんです、あの1年は。2019年」と続いた。

中谷からは、信じられない告白もあった。「“次やったら知らんよ”と言われた翌日に、6時間寝坊してもうたんですよ、たまたま」。深酒が原因だったというが、この時に素直に謝りに行かず、とぼけようとしたという。

「仕事があったことを知らんかったことにしようと思って、携帯の電源を切って、どこかに逃げていたら、大騒ぎになって。グループLINEが動いて、みんなで捜してもらうみたいなことになってしまって。それで迷惑をかけたから、謹慎処分に」

音信不通になった翌日、中谷は何事もなかったように仕事に出てきたという。阪本は「自分ではどうすることもできなくなって、こいつが思い付いたのが、元気に次の日、現れるという方法。何事もなかったように、“ういっすー”って来て、（スタッフから）“ちょっと、ダメダメダメダメ”って」と説明。ごまかし方にもスタッフからダメ出しを受けたといい、一同は大爆笑した。

こうした出来事が災いに転じたのか、中谷は「ここから何もいいことがなくて」と振り返った。20年には、ytv漫才新人賞決定戦で決勝に進んだが、中谷が新型コロナの濃厚接触者疑いになり、無念の棄権を余儀なくされた。中谷は「ホンマに当日の朝に、“本当に申し訳ないですが、棄権になります”って。ホンマに立てているはずの生放送を、泣きながら見るみたいな」と、当時の失望感を口にした。

そんな中谷を、阪本は電話口で慰めたというが、「“大丈夫やから”って言って。いや、これ、同じ状況やなって思って。何で俺が慰めなあかんって。全く一緒やのに」とボヤき、笑わせた。