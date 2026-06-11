プロボクシング元WBC世界ライト級王者で、タレント、俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが、2日に肺炎のため都内の病院で死去した。11日に所属事務所が発表した。76歳だった。

元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者・輪島功一氏（83）は、ガッツさんの訃報を受け「最後に会った時は元気だったんだけどな。ちょっと早いよな」と心を痛めた。

ともに1970年代の日本ボクシング界を盛り上げた戦友。「石松とは同じようなタイプでいい意味で比較されているところがあった。お前頑張れ。俺も頑張るからよ、とよく声をかけていた」と懐かしむ。

現役時代、通常体重が80キロ近くあったというガッツさん。61・2キロのライト級リミットに向けて約19キロ体重を絞るなど、常に大幅な減量を伴っていた。輪島氏は「俺は年上だから『そこまで無理しなくていい。やれるところでやればいいんだ』と言っていた」と体調を気遣う言葉をかけていたというが「無理をしてでも勝つ可能性がある階級で勝負したということ。倒されても立って一生懸命頑張った。評価された選手だった」と称えた。