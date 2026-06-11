MLB Japan公式Instagramは6月7日に投稿を更新し、元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士（35）と元MLB選手の川崎宗則（45）が出演するトーク動画の一部を公開した。投稿では、杉谷が「生まれ変わるならなりたいメジャーの遊撃手」として、カンザスシティ・ロイヤルズのボビー・ウィットJr.（25）を挙げる場面を紹介。川崎もウィットJr.の守備力を高く評価し、フルバージョンはMLB Japan公式YouTubeチャンネルで公開されていることを伝えている。

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公開された動画では、カブスのピンストライプユニフォーム姿の杉谷が、ウィットJr.の名前を挙げている。画面下部には、スーツ姿の進行役と川崎、杉谷がソファに座って語り合う様子も映り、野球グッズが並ぶ明るいスタジオで和やかに話題が進んでいる。トークでは守備指標のDRSがプラス8である点に触れ、川崎も「アウトにするところを抑えてくれてるんで」と語るなど、ウィットJr.の安定感ある守備に熱い視線を送っていた。

【画像】カブスのユニフォーム姿で笑顔を見せる杉谷（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、SNSユーザーから「この前はアレックスコールって言ってた 去年はトミーエドマンて言ってた」「生まれ変わりたい人多すぎワロタ 素敵な選手沢山居ますもんね」「わかるわー」「川崎宗則が絶賛する守備って、それだけで信頼性が全然違う」といった声が寄せられている。