おととし山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男の控訴審の判決公判がきょう開かれました。

【写真を見る】「執拗に相当強度の打撃」三川町90歳女性殺害事件 被告の男は一審判決を「事実誤認」と控訴も、裁判所は控訴棄却 事件発生から控訴審判決公判までを振り返る（山形）

仙台高等裁判所は、一審判決を「事実誤認だ」とした男の訴えを退けました。

改めて、事件発生から今回の裁判までの流れを振り返ります。

■殴ったり踏みつけたりし殺害

控訴が棄却されたのは、三川町横川新田の無職・石川一馬被告（２９）です。

判決によりますと、石川被告は、おととし９月、金品を盗もうと三川町横山の当時９０歳の女性の家に侵入し、女性のことを殴ったり踏みつけたりしたほか、首を絞めつけるなどして殺害した罪などに問われていました。

山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと起訴内容を否認。

弁護側は「当時、被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれ暴行に至った」として、犯行は「過剰防衛に過ぎない」などと主張していました。

■懲役１７年の実刑判決 しかし...

判決公判で山形地裁は「殺意が認められる」などとして、住居侵入と殺人の罪を認定し、懲役１７年の実刑判決を言い渡します。

しかし、石川被告は、判決は事実誤認だとして控訴していました。

■一審判決は事実誤認だと主張

先月１２日、仙台高等裁判所で控訴審の初公判が開かれ、石川被告も出廷しました。

弁護側は改めて住居侵入と殺人の罪について、一審判決は事実誤認だと主張し「殺意は認められず、傷害致死にとどまる」としました。

一方、検察側は控訴の棄却を求め、裁判は即日結審しました。

■裁判長「生命に対する配慮が微塵も感じられない」 上告は検討か

迎えたきょうの控訴審判決公判。

岡田健彦裁判長は、「被害者に対し一方的に執拗に相当強度の打撃を与えており、生命に対する配慮が微塵も感じられない」などとして、懲役１７年の実刑判決を言い渡した一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。

弁護側は上告について、被告と話し合い検討するとしています。