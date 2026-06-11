◇交流戦 楽天8―2巨人（2026年6月11日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天は11日、本拠地で巨人と対戦し、8―2で快勝し、連敗を5で止めた。成績不振で休養した三木肇監督（49）に代わって10日から監督代行を務める塩川達也ヘッドコーチ（43）は、2試合目で初勝利を挙げた。

投打でナインが奮闘した。まずは打線が爆発。かつて絶対的エースとして2013年の楽天日本一の立役者となった巨人・田中将大を攻略した。

初回先頭の平良が右前打で出塁し、二盗に成功。1死三塁から3番・辰己の投前への内野安打で先取点を奪った。さらに渡辺佳の適時二塁打、村林の適時内野安打などで3点を追加。4本の長短打に2盗塁を絡めた、鮮やかな先制劇だった。

2回には4番・マッカスカーの左前適時打で加点。この回限りで田中将を降板させた。マッカスカーは6回に特大の中越え3ランも放った。7回に9番の小深田が左前打を放ち、5月23日のロッテ戦以来となる先発全員安打をマークした。

分厚い援護を受けた先発・滝中瞭太は6回まで巨人打線をわずか1安打に抑える快投。7回に2つの押し出しを許したものの、8回を4安打2失点で3勝目を挙げた。