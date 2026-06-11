音楽業界の主要５団体が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会によるアワード「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６ 演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」が１１日、東京・台場のＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で開催された。

ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ（以下、ＭＡＪ）は、国内最大規模の国際音楽賞。この日は、演歌・歌謡曲部門を表彰した。古典的な芸能に加え、演歌・歌謡曲も日本のソウルミュージックとして位置づけ、日本の伝統的なカルチャーを世界へ発信する。

細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、ＳＨＯＷ―ＷＡ、ＭＡＴＳＵＲＩ、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオンらが出演。「星降る街角」「サウスポー」など昭和の名曲の数々を熱唱した。

純烈の酒井一圭は、昭和の名曲の魅力について「一度聞いただけでスッと心に入って忘れられなくなる。すごいメロディーと世界観があるのが魅力」と熱弁。

最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたのは、ＳＨＯＷ―ＷＡ「外せないピンキーリング」、新浜レオン「Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！」、辰巳ゆうと「運命の夏」、山内惠介「北の断崖」、ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ「僕らの口笛」。

最優秀賞には、ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ「僕らの口笛」が選ばれた。名前が読み上げられると、メンバーは感極まった様子を見せ、ＳＨＯＷ―ＷＡの寺田真二郎は「素晴らしいアーティストの皆さんの中で選んでいただきまして、大変光栄に思っております。ありがとうございます！」と笑顔でスピーチした。

プレゼンターを務めた堺正章も「今回は素晴らしい楽曲が選ばれたということで…星３つ！」とノリノリだった。