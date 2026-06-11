同じ家で暮らす２匹の猫は顔を合わせる度にバトルが勃発。どちらからともなく猫パンチが飛び交う小競り合いが…。とっても仲が悪いのかと思いきや…もしかしたらそうでもないのかも！？この投稿は、記事執筆時点で23万回視聴を突破しています。

【動画：顔を合わせるたび、バトルが始まる２匹の猫→仲が悪いのかと思いきや…『ほほえましい様子』】

モアクリ姉妹の仲は…？

YouTubeチャンネル「モアクリ」に投稿されたのは、『モアレ』『クリエ』姉妹のバトルの様子です。２匹は同じ家に住んでいるというのに、顔を合わせるたびに喧嘩をしているんだとか。なんだかちょっと大変そう。

しかしこちらの２匹、ひと目見ただけでは見分けがつかない程、毛色がよく似ているといいます。まるで、本当の姉妹のようにも見えますが、お互いのことをどう思っているのでしょう。２匹の関係はそう単純ではないようです。

微妙な距離感の２匹

２匹の関係は「とっても仲が悪いとまではいかないけれど、かといって仲が良いわけではない…」といった微妙な距離感なんだとか。どちらかの姿が見えるとすかさず攻撃！がお決まりのパターンになっているようです。

飼い主さんは、２匹のそんな小さなイザコザをまとめた様子を「ネコバトル・夏の陣」として公開。キャットタワーの上まで追いかけていく様子や、正面から猫パンチを炸裂させる姿はとても迫力があるといいます。

意外と仲良しなのかも

しかし、よく観察していると…。勢いよく始めた割にはすぐにどちらかが去るそうです。どちらかが一方的に負かされたとか…そういう感じではなくあっさりバトル終了といった感じ。これは果たして喧嘩なのでしょうか。

喧嘩というより２匹にとっては、じゃれ合いや会話の一環なのかもしれません。ただそれがちょっと激しいだけ…！？態度には出さないだけで、本当はお互いを認め合っているモアレちゃんとクリエちゃんなのでした。

投稿には「一番最初のところすごい！ｗ」「こんな猫ちゃん達が自由に家の中を走り回るといつも楽しいですね。」「モアレもクリエも負けないでぇ～♪、フニャフニャ喧嘩して…みんな強いニャンコちゃまの味方だよ！」といったコメントと共にいいね件数が1,000件を超え、注目を集めています。

この他にもYouTubeチャンネル「モアクリ」には、絶妙な距離感のモアレちゃんとクリエちゃんの日常やバトルの様子などがたくさん投稿されています。激しいようで静かな雰囲気を醸し出す２匹のバトルに目が離せません。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「モアクリ」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。