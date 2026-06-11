タレントの木村夢叶が5日、自身のインスタグラムで同日発売の「ヤングガンガン」(スクウェア・エニックス)に登場したことを伝えた。



【写真】斜めがけでむにゅっと出現 思わず目が吸い寄せられるタイト感

添えたのは髪をアップに結ったショット。「絶対見てね!! たくさん可愛い衣装着て珍しくお団子もした」と報告。障子をバックに浴衣をはだけ、ボリューミーな2つの山が白の布地からはみ出すように出現したカットは和のテーストで、いつもとはまた違った魅力を放っている。



5日のX(旧ツイッター)では「感想教えてね!!」と記し、寝起きシーンも公開。布団を上げて起き上がる姿からは20歳のみずみずしい肌が飛び込んでくる。さらに「ハガキのアンケート絶対書いて欲しいです もっと沢山グラビアやりたいからみんなの力が必要です!! お願いします」と呼びかけた6日のXでは、黄色の下からのぞく刺激的な姿も披露している。



8日のインスタでは「オフショ♡」と壁にもたれながらアンニュイな表情も。昨年12月に解散した、ゆるふわ合法ロリ系アイドルユニット・ゆめのうさぎに所属していた木村。グラビアでも身長148センチのベビーフェイスで魅了している。



一連の投稿に、ファンからは「お団子新鮮」「めっちゃカワイイです」「可愛いすぎやん」「刺さった」「大丈夫なの？こんなに清楚かつ清純な聖女が？」「かわいすぎてやばい」「令和で一番古民家が似合う女の子」など多くの反応が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）