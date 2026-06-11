◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月１１日、函館競馬場

昨年７着に続き２年連続で参戦するジョーメッドヴィン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドレフォン）は、順調な調整が進んでいる。１０日の追い切りは横山琉人騎手＝美浦・相沢郁厩舎＝を背に、Ｗコースを馬なりで単走。５ハロン６８秒１―１２秒３と上々の動きを披露した。吉田光助手は「ジョッキーも好感触でしたし、動き自体も良かったのでしっかり仕上がっていると思います」と自信をのぞかせる。追い切り後も「変わりなく普段通りの雰囲気です」と順調さをうかがわせた。

函館には３歳時から３年続けての遠征。「毎年来ているので、普段通り特に変わったところもないですね。馬自身も慣れっこなので。コンディション的にはいい状態で臨めますね」と勝手知ったる北の大地で、過ごしやすそうにしているという。

３度目の重賞挑戦で初タイトルへ。同助手は「開幕週の速い馬場ですが、行きたい馬も多いので、差しが決まってくれればいいですね」と理想の展開を描く。前走３着に導いた鞍上とのコンビ継続で一発を狙う。