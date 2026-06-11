◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天が巨人に勝利し、連敗を「５」で止めた。塩川監督代行が２戦目で初勝利を挙げた。

序盤から主導権を握った初回先頭で平良が右前安打で出塁すると、二盗に成功。１死三塁となり辰己が投手強襲の適時内野安打で先制した。さらに１死一、二塁で渡辺佳が右越えの適時二塁打。その後も村林の二塁への適時内野安打で追加点を奪うなど、初回から４点を挙げた。２盗塁を決めるなど積極的な走塁も光った。

２回には２死一、二塁からマッカスカーが左前適時打。追加点を奪った。さらにマッカスカーは６回に３ラン。リードを広げた。

投げては先発した滝中が好投。６回まで無失点に抑え、７回に２個の押し出し四球で２点を失ったが、粘った。苦しい投手事情の中で流れを呼び込んだ。

チームは１０日に三木監督の休養を発表。球団と監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川ヘッドコーチが監督代行として指揮を執っている。代行監督２戦目で初勝利を挙げた。