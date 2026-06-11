◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝 国学院大３―２富士大（１１日・神宮）

国学院大（東都大学）が富士大（北東北大学）に逆転勝ちし、２度目の出場で初めての準決勝進出を果たした。１―２で迎えた８回裏。１死一塁から打席に入ったのは、リーグ戦で最多の５本塁打を放った４番・石野蓮授左翼手（３年＝報徳学園）だった。富士大の２番手・古堅鈴之輔投手（３年＝読谷）が投じたボールをフルスイングすると、打球は大きな弧を描いて左翼スタンドに飛び込み、劇的な逆転２ランとなった。

国学院大の応援スタンドには、同校ＯＢの巨人・矢野謙次巡回打撃コーチ（４５）も応援に駆けつけた。１点を追う７回攻撃前には、部員たちに混じって校歌を熱唱。熱くエールを届けると、８回に劇的な一発が生まれた。試合後には「学生たちが中心になって、この春のリーグ戦に向けて、また春のリーグ戦を通してやってきたことを貫いている姿がすごく見えました」と感激した様子で話し、頂点まであと２勝に迫った母校に「これまでやってきたことを徹底して、貫き通して欲しいです」と期待を寄せた。